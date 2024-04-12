Памятник Гагарину на одноименной площади отреставрируют раньше срока

Работы с основанием уже завершены

Двенадцатитонный монумент Юрия Гагарина вот уже 44 года возвышается над одноименной площадью. За все это время памятник ни разу не реставрировали, только промывали. Такая стойкость - благодаря качественному материалу. Стелла сделана из титана. Его используют в строительстве космических аппаратов. Но вот со всеми остальными частями явные проблемы.

Первый этап работ уже закончен. Реставраторы обновили стилобат - основание, на котором лежат плиты из лабрадорита.

"За это время на стилобате скопилось большое количество разрушений: сколов, каверн, трещин. На всей поверхности присутствовали места утраты шовного заполнения", - сообщил Илья Стадник, руководитель проекта реставрации.

Теперь работают с камнем. Сейчас реставраторы бережно заполняют швы между плит специальным раствором. Делается это для того, чтобы туда не поступала влага.

Параллельно работают со сколами и трещинами на камне. Состав нехитрый. Используют все тот же лабрадорит, из которого сделаны плиты.

"Мы разбиваем его на различные фракции, то есть более крупную, более мелкую. И наша задача - максимально повторить в дальнейшем текстуру, рисунок самого камня. Мы добавляем в него связующее - у нас идет эпоксидная смола", - указал Алексей Мазуров, художник-реставратор.

Через неделю состав полностью кристаллизуется, и плиты уже шлифуют. Впереди работы со стеллой, которая символизирует старт космической ракеты, и самой скульптурой Гагарина. Уже в мае памятник закроют строительными лесами.

"Надо сказать, что проектная документация и обследование, которое завершено, показало, что сама облицовка титановая находится в очень хорошем состоянии. И по титановой облицовке предусмотрены исключительно расчистка, промывка и полировка", - рассказал Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

Зато много работы предстоит со стальным каркасом, который находится внутри постамента. Его ждет антикоррозийная обработка. Очищать сталь планируют методом струйно-вихревой абразивной обработки.

"Эта работа будет в некоторой степени напоминать работу космонавтов в открытом космосе. Поскольку специалист, одетый в тяжелый скафандр защитный с подачей воздуха в него с земли по воздуховоду, будет постепенно спускаться по этой трубе с высоты 32-х метров, очищая каждый квадратный сантиметр поверхности", - добавил Стадник.

Копию корабля "Восток" у подножия памятника тоже ждут работы по очистке металла. Реставрацию планируют завершить раньше срока - в ноябре этого года.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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