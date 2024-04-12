На Ближнем Востоке ожидают удара возмездия Ирана по Израилю

Поводом стал ракетный обстрел иранского консульства в Сирии

На Ближнем Востоке со дня на день ожидают удара возмездия, который Тегеран пообещал нанести по Израилю. Поводом стал ракетный обстрел иранского консульства в Сирии 1 апреля. Его жертвами стали более десяти человек, в том числе высокопоставленные военные.

По данным израильской прессы, ЦАХАЛ и разведка "Моссад" уже согласовали план действий на случай нападения с территории Ирана. В своей поддержке Тель-Авив уже заверил президент Байден. Однако, по информации Washington Post, в Пентагоне крайне недовольны тем, что Израиль нанес удар по Сирии без согласования с США.

В то же время агентство Reuters сообщает, что Тегеран планирует использовать для ответной атаки на еврейское государство своих союзников в регионе, чтобы избежать прямой конфронтации. Впрочем, он может и отказаться от эскалации, если Вашингтон возобновит переговоры по иранской ядерной программе.

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