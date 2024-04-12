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Акция "Сад памяти" прошла в Москве

14:50
  • пятница
  • 12 апреля 2024

В церемонии участвовали волонтеры и представители "Роскосмоса"

В Москве состоялась акция "Сад памяти" в честь подвига первого космонавта Юрия Гагарина - на территории школы №1583 высадили "Космические деревья".

В церемонии участвовали волонтеры и представители "Роскосмоса".

"Сад памяти" - это ежегодная акция, впервые ее провели в 2020 году. Цель - почтить павших в период Великой Отечественной войны и высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем. Первые саженцы уже посадили в Крыму - таким образом там отметили 80-летие освобождения полуострова от немецких захватчиков.

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Акция "Сад памяти"
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