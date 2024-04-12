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Песков рассказал о попытках вмешательства во внутренние дела России

13:38
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Особенно перед инаугурацией

Попытки западных стран вмешаться во внутренние дела России не прекращаются.  

Об этом в пятницу, 12 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В настоящий момент все усилия по обеспечению безопасности в стране находятся на максимуме.

"Особенно символические мероприятия, как инаугурация президента, конечно всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России", - сказал представитель Кремля (цитата по "Известиям").

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что ожидается учащение попыток вмешательства в дела России в связи с приближением инаугурации президента. Торжественное мероприятие запланировано на 7 мая.

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