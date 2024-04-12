В Кремле не ощутили готовность Украины к переговорам по урегулированию

При этом Москва к диалогу открыта

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. Об этом рассказал в пятницу, 12 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что "это возможно только в форме диалога", при этом, как правило, "переговоры все равно опираются на что-то".

Песков не смог подтвердить возможность возобновления переговоров между Москвой и Киевом в Минске, как это было весной 2022 года, заявив, что "пока никаких деталей нет на этот счет".

Что касается попыток Киева и Запада проводить форумы для урегулирования украинского вопроса без участия России, вряд ли можно считать рациональными и способными на результат, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин положительно оценил предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко вернуться к договору с Украиной, согласованному в Стамбуле весной 2022 года. Президент Белоруссии предложил "достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему".

Относительно планируемого швейцарского мирного саммита политолог Сергей Марков заявил, что это "искусственная легитимизация Владимира Зеленского как президента", а "лидеров стран, не относящихся к Западу, хотят использовать, чтобы те признали Зеленского президентом" по истечении официального срока его полномочий.

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