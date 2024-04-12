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Песков не исключил риск провокаций на инаугурации Путина

13:37
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Москва научилась противостоять таким попыткам

Такие события, как инаугурация президента России, рассматриваются врагами как повод для новых провокаций. Об этом заявил в пятницу, 12 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что речь идет про "значимые, особенно символические мероприятия", которые недружественные России страны пытаются использовать для дестабилизации ситуации в нашем государстве.

Однако "мы научились как с этим бороться и как этому противостоять", причем "научились все вместе", цитирует Пескова РИА Новости.

Выборы президента России, на которых действующий глава государства Владимир Путин одержал убедительную победу, проводились в марте. Попытки провокаций, предпринятые на избирательных участках, оказались бесполезны и даже привели к обратному результату. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что количество желающих проголосовать на выборах президента России после случаев порчи урн с бюллетенями только увеличивалось.

Выборы президента России проводились при экстремальных условиях и токсичной международной атмосфере. В частности, за рубежом пытались организовывать акции на участках, чтобы попытаться помешать голосованию. Однако Памфилова подчеркивала, что "мы с этим справимся, мы к этому готовы".

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