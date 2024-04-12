Отделка внутренних помещений станции "Бачуринская" выполнена почти наполовину

Работы завершат к концу этого года

Работы по архитектурной отделке внутренних помещений станции "Бачуринская" Троицкой линии столичного метрополитена выполнены на 47%.

В настоящий момент завершен монтаж основных конструкций станционного комплекса, к финишной прямой подходят работы по укладке инженерных систем и декоративной отделке. Станция будет закончена к концу этого года, заявил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Общая готовность станции "Бачуринская" превышает 70%.

Все сделано для того, чтобы станции было комфортно находиться и пассажирам, и работникам метрополитена. При отделке широко использовались алюминий и ценные породы камня, рассказал руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Для полов и лестниц использовали мансуровский гранит, для цоколей колонн - карельский габбро-диабаз. На стенах и цоколях венткиосков пассажиры увидят гранатовый амфиболит.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что станцию "Бачуринскую" в поселении Сосенское все очень ждут. "Совсем скоро откроется еще одна долгожданная станция метро", – отметил он.

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