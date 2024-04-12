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Собянин рассказал о премии правительства Москвы для молодых ученых

14:57
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Стартовал прием заявок

В столице начался прием заявок от молодых ученых на соискание премии правительства Москвы. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Награда вручается за достижение выдающихся результатов в области естественных, технических и гуманитарных наук. А еще - за инновации, которые могут повысить эффективность экономики и социальной сферы Москвы.

Поскольку премия вручается молодым ученых, есть возрастные ограничения. Для исследователей и разработчиков - 35 лет, для докторов наук - 40. Всего в конкурсе 22 номинации. Представлять проекты можно как индивидуально, так и в составе научного коллектива.

Всего будет присуждено 50 премий по два миллиона рублей. Заявки принимаются до 19 июля, а итоги подведут в январе следующего года.

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