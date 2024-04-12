Лавров прояснил вопрос использования стамбульских договоренностей

Эту идею ранее одобрил российский президент

В возможности использования стамбульских договоренностей для диалога с Украиной речь идет о принципе, а не конкретном документе. Об этом в пятницу, 12 апреля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российский дипломат также отметил, что заявление Запада о "коллективном ультиматуме" России перечеркивает перспективы конференции по Украине в Швейцарии.

Участвовать в ней Москва по-прежнему не собирается, а любые попытки обсуждать мирные планы в свое отсутствие считает бессмысленными, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин положительно оценил предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко вернуться к договору с Украиной, согласованному в Стамбуле весной 2022 года. Президент Белоруссии предложил "достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему".

Спикер Кремля Дмитрий Песков перед этим отметил, что геополитическая ситуация сейчас сильно отличается от того, что было весной 2022 года, когда Москва и Киев проводили переговоры по мирному урегулированию в Стамбуле.

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