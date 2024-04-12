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Польша пообещала защитить Литву в случае нападения

14:42
  • пятница
  • 12 апреля 2024

В Варшаве не уточнили, нападения кого именно опасаются

И Литва, и Польша являются членами НАТО, а потому разделяют обязательство о коллективной обороне. Об этом в пятницу, 12 апреля, напомнил польский президент Анджей Дуда.
Президент Польши не поверил в реальность скорого нападения России

Как заявил политик, ему сложно "представить себе ситуацию, в которой в случае нападения на Литву та не смогла бы получить помощь от НАТО, в том числе — от Польши".

Дуда подчеркнул, что если обязательство по коллективной обороне и по совместной защите территории НАТО, подвергшейся нападению, будет нарушено, это станет катастрофой и действительно будет означать распад альянса, сообщает "Интерфакс".

Ранее финский президент Александр Стубб призвал отказаться от воинственных слов в адрес России и сконцентрироваться на совершенствовании европейского военного потенциала. Политик счел маловероятным, что "Европа будет следующей на очереди" как объект для атаки России.

Тем временем глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа должна рассчитывать на саму себя, а не на партнеров по Североатлантическому альянсу. Политик призвал сделать оборону "сердцем европейской политики".

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