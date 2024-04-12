СК возбудил уголовное дело после взрыва внедорожника на севере Москвы

На месте работают криминалисты

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы.

Инцидент произошел возле дома №3 на Коровинском шоссе. Взрыв произошел, когда хозяин автомобиля включил зажигание. Мужчина выжил, он получил травмы ноги, его отвезли в больницу. Рядом припаркованные автомобили получили повреждения.

По какой именно статье заведено дело, в СКР не сообщили. На месте работают следователи и криминалисты.

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