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СК возбудил уголовное дело после взрыва внедорожника на севере Москвы

14:51
  • пятница
  • 12 апреля 2024

На месте работают криминалисты

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы.

Инцидент произошел возле дома №3 на Коровинском шоссе. Взрыв произошел, когда хозяин автомобиля включил зажигание. Мужчина выжил, он получил травмы ноги, его отвезли в больницу. Рядом припаркованные автомобили получили повреждения.

По какой именно статье заведено дело, в СКР не сообщили. На месте работают следователи и криминалисты.

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