ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кулеба пригрозил вывести союзников Украины из "зоны комфорта"

15:22
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Киев недоволен масштабами и скоростью западной помощи

Один из принципов военной дипломатии заключается в том, чтобы выводить партнеров из зоны комфорта. Такое заявление сделал в пятницу, 12 апреля, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В США предложили новую схему финансирования Украины

Политик призвал "не бояться ставить друзей в неудобное положение", поскольку "в условиях войны разница между вами и друзьями заключается в том, что, если вы умрете, они положат цветы нам вашу могилку, вспомнят дружбу и продолжат жить своей жизнью".

С учетом этого "если цена вашего выживания — это вытянуть друзей из зоны комфорта, то вам нужно это делать", цитирует Кулебу РИА Новости.

Заявление Кулебы прозвучало после того, как президент Польши Анджей Дуда рассказал, что Варшава не может передать системы противовоздушной обороны Patriot Украине. Как заверил польский политик, причина не в нежелании помочь киевскому режиму, а в отсутствии такой возможности.

Не нашлось новых систем Patriot для Украины и на складах бундесвера. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна исчерпала имевшиеся запасы и прорабатывает возможности приобрести комплексы у третьих стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.