Кулеба пригрозил вывести союзников Украины из "зоны комфорта"

Киев недоволен масштабами и скоростью западной помощи

Один из принципов военной дипломатии заключается в том, чтобы выводить партнеров из зоны комфорта. Такое заявление сделал в пятницу, 12 апреля, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Политик призвал "не бояться ставить друзей в неудобное положение", поскольку "в условиях войны разница между вами и друзьями заключается в том, что, если вы умрете, они положат цветы нам вашу могилку, вспомнят дружбу и продолжат жить своей жизнью".

С учетом этого "если цена вашего выживания — это вытянуть друзей из зоны комфорта, то вам нужно это делать", цитирует Кулебу РИА Новости.

Заявление Кулебы прозвучало после того, как президент Польши Анджей Дуда рассказал, что Варшава не может передать системы противовоздушной обороны Patriot Украине. Как заверил польский политик, причина не в нежелании помочь киевскому режиму, а в отсутствии такой возможности.

Не нашлось новых систем Patriot для Украины и на складах бундесвера. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна исчерпала имевшиеся запасы и прорабатывает возможности приобрести комплексы у третьих стран.

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