Лукашенко: Минск и Москва никогда не обсуждали захват Европы

Политик опроверг инсинуации Запада

Россия и Белоруссия никогда не обсуждали между собой, как захватить Европу. Такое заявление сделал в пятницу, 12 апреля, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Комментируя звучащую с Запада агрессивную риторику, политик заявил, что "нас пытаются с Путиным запугать, что Белоруссия вступит в войну и прочее", причем "это из той оперы, что мы с Путиным завтра хотим захватить Европу".

Лукашенко подчеркнул, что это "ложь полная", в действительности подобный вопрос на повестке дня России и Белоруссии никогда не вставал, сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывания литовского президента в адрес президента России, подчеркивал, что "Путина не надо бояться, Путина надо уважать и слушать".

Президент России отмечал, что "мы за выстраивание отношений с Европой, но они делают вид, что ничего не знают и не помнят", в том числе про "безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив Украину в НАТО, плюс кровавые события на Донбассе".

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