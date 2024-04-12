Губернатора Мурманской области выписали из больницы

Чибис пошел на поправку

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выписали из больницы после ранения.

Он пробыл в больнице чуть больше недели. Врачи согласились выписать политика только "под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям". Чибис обязан соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара.

"Наконец-то я дома <…>Постепенно иду на поправку. Слава богу, обошлось без осложнений", - написал он в своем Telegram-канале.

Чибис выразил благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным, кто лечил и поддерживал его.

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло 4 апреля после его встречи с жителями города Апатиты. 42-летний мужчина ранил губернатора ножом в живот. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело. На допросе нападавший рассказал, что испытывал к Чибису неприязнь, хотя лично его не знал. 6 апреля суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Пока Чибис выздоравливает и восстанавливается после ранения и операции, временно исполняет обязанности главы Мурманской области Надежда Аксенова - заместитель губернатора, руководитель аппарата правительства региона.

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