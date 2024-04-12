Путин и Лукашенко встретились с космонавтами Новицким и Василевской

Президенты продолжили переговоры

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня продолжили в Кремле начавшиеся накануне переговоры. В день космонавтики лидеры двух стран особое внимание уделили сотрудничеству Москвы и Минска в космической сфере.

Президенты встретились с участниками 21-й экспедиции на МКС - россиянином Олегом Новицким и Мариной Василевской - первой белоруской, совершившей полет в космос.

Во время встречи Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьёй Пяк - потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале. И поздравил главу семьи с золотой свадьбой. Президент познакомился с семьей оленеводов в январе, когда принимал своих сегодняшних собеседников в Кремле вместе с другими победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов.

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