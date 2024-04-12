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Лукашенко пообещал Киеву жесткий ответ в случае удара по белорусским НПЗ

15:28
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Украине прилетит в десятикратном размере

"Беглые" представители белорусской оппозиции требуют, чтобы ВСУ нанесли удар по нефтеперерабатывающим предприятиям в Белоруссии – в частности, по Мозырскому НПЗ. Однако в Киеве должны понимать, что в ответ прилетит десятикратно, предупредил Александр Лукашенко.

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Президент Белоруссии отметил, что почти половина территории республики находится в радиусе 100 километров от Киева, в том числе и модернизированный НПЗ в Мозыре. По словам Лукашенко, он получил информацию, что сбежавшие за рубеж оппозиционеры – как белорусские, так и российские – требуют удара по этому предприятию.

Белорусский лидер подчеркну, что он имел беседу с военными. Им приказано поставить на позиции "все, что есть". Минск ответит Киеву так, что мало не покажется. Видео с интервью президента Белоруссии опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

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