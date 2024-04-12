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Таджикистан потребовал не пытать обвиняемых в теракте в "Крокусе"

15:48
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Глава МИД Таджикистана: демонстрация пыток в прямом эфире недопустима

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин потребовал не применять к подозреваемым в теракте в "Крокус сити холле" пытки. Он назвал недопустимым демонстрацию насильственных действий при задержании в открытом информационном пространстве.

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Свое мнение таджикский дипломат высказал на заседании Совета глав МИД стран СНГ. Оно проходит в Минске. О выступлении Мухриддина сообщила медиа-группа "Азия-плюс". В заметке сообщается, что глава МИД сомневается в ценности информации, добытой таким способом. Также он напомнил, что это поддерживало "информационную кампанию", которая негативно повлияла на восприятие граждан Таджикистана.

Мухриддин подчеркнул, что рассчитывает на беспристрастное и справедливое расследование преступления. При этом наказание должны понести все: от исполнителей до заказчиков.

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