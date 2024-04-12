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Лукашенко назвал Киеву дедлайн для возобновления переговоров с Москвой

15:37
  • пятница
  • 12 апреля 2024

После 20 мая возникнут вопросы к легитимности Зеленского

Сейчас настал очень удачный момент для начала мирных переговоров по Украине. Такое мнение высказал в пятницу, 12 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", Лукашенко напомнил, что официальный срок полномочий Владимира Зеленского как президента Украины истекает 20 мая, а проводить новые выборы киевский режим отказался. По этой причине "может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: Ребята, а с кем подписывать договор?".

С учетом этого настал "сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и окончательно договориться", подчеркнул президент Белоруссии, тем более что "документы есть, они парафированы и российской, и украинской стороной".

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве не ощущают готовность Украины к переговорам по урегулированию, хотя российский лидер Владимир Путин вновь подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу — "это возможно только в форме диалога".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя возможность возвращения в переговорах с Киевом к стамбульским договоренностям 2022 года, подчеркнул, что речь идет о принципе, а не конкретном документе.

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