На правнучку Чкалова возбудили дело за призыв к ядерному удару по Москве

Это трактуется как призывы к терроризму

Уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма возбудили в отношении Дарьи Богдановой — правнучки советского летчика Валерия Чкалова.

Как рассказали в правоохранительных органах, женщина дала интервью украинским средствам массовой информации, в котором заявила, что по Москве нужно нанести ядерный удар.

Дарья Богданова также размещала в социальных сетях высказывания негативного содержания о российской армии. При этом женщина подтверждала, что собирает средства для Вооруженных сил Украины.

Богдановой грозит штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двоих жителей Мариуполя. Их обвиняют в публичном оправдании терроризма. В частности, они оправдывали теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами в 2023 году.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Следствие выяснило, что чиновники этих государств использовали денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, для финансирования террористических актов на российской территории.

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