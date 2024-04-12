ВС России за неделю нанесли 48 ударов по объектам энергетики и ВПК Украины

Уничтожено пять пусковых установок ЗРК "SAMP/T" франко-итальянского производства

ВС России ответили на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики на российской территории. Высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования нанесен один массированный и 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, целью ударов ВС России стали базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации иностранных наемников и подразделений сил специальных операций ВСУ. Поражены все объекты.

Кроме того, за период с 6-го по 12-е апреля ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками уничтожены пять пусковых установок ЗРК "SAMP/T" франко-итальянского производства. Также поражены установки С-300 и С-125 и две радиолокационные станции П-18. Авиация и ПВО сбили противокорабельную ракету "Нептун", 12 управляемых авиабомб производства Франции и США, 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". За неделю в зоне СВО сбито 1712 украинских дронов.

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