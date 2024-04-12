В Дагестане вспыхнул автобус с пассажирами

Водитель получил ожоги кистей рук

Автобус, который следовал из Дербента в Москву, вспыхнул в Дагестане. В момент ЧП в нем находились 22 пассажира. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

Сообщение о возгорании поступило по системе 112. Автобус двигался по федеральной трассе Р-217. ЧП произошло около населенного пункта Агачаул. Ожоги получил водитель транспортного средства.

Пассажиры не пострадали. Для того, чтобы их отправить дальше по маршруту, компания-перевозчик направила к месту происшествия новый автобус.

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