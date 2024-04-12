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Маньяк, который обливает женщин кислотой, появился в Подмосковье

16:22
  • пятница
  • 12 апреля 2024

В Монино его жертвами стали минимум два человека

Неизвестный маньяк нападает на женщин в Подмосковье. Он обливает девушек кислотой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Активизировался нездоровый человек в последние два дня. Нападения происходили в районе улиц Комсомольская, Южная и Московская.
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Одна из пострадавших сообщила, что незнакомый человек подошел к ней и молча, ничего не объясняя, плеснул в лицо едкой жидкостью. У девушки ожог лица и глаз. Ее госпитализировали в больницу Балашихи.

Еще одна жертва нападения – несовершеннолетняя. К 16-летней барышне незнакомец подкрался сзади и плеснул химикатом. Жидкость прожгла одежду и оставила ожоги на ноге. Теперь местные жительницы опасаются выходить на улицу. Полиция занялась розыском преступника.

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