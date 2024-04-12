В России активно развивают космическую отрасль

Ракета-носитель "Ангара А5" впервые стартовала с космодрома "Восточный"

Сегодня Россия отмечает один из важнейших для страны и всего человечества праздников - День космонавтики. 12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. И знаменитое "Поехали!" Юрия Гагарина прогремело на весь мир. В результате все человечество приехало в совершенно новую реальность, где цивилизация связана с космосом миллиардами невидимых нитей. И ведь мы еще только в начале бесконечного пути.

"Ангара" успешно стартует с космодрома Восточный в полдень по Москве. Постоянно идёт доклад руководителя полёта, что все системы ракеты работают штатно. Этот пуск "Ангары" не первый, но исторический. Данная ракета-носитель - первая, полностью разработанная после распада СССР. Принципиально отличается от привычных "Союзов". Можно обратить внимание: даже время работы первой ступени "Ангары" - три с половиной минуты против двух минут у "Союза". Запущена "Ангара" с российского космодрома "Восточный", с абсолютно нового стартового стола, построенного специально под неё. Прошедший старт - это важнейший этап комплексных испытаний наземной инфраструктуры и непосредственно самой ракеты.

На Западе заявляли: вместе с "Ангарой" русские собираются запустить в космос секретный спутник. В Москве пояснили: называется он "Гагаринец". Первый спутник из целой группировки. Предназначены для того, чтобы из космоса проецировать на ночное небо изображения. Говорят - чисто рекламный проект.

Девятого апреля старт "Ангары" был отменен за две минуты до назначенного времени. Автоматика остановила процесс запуска из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты-носителя. Топливо слили. Ракету починили и вновь заправили. Десятого апреля "Ангара", образно говоря, не завелась. Анализ телеметрии выявил техническую неполадку, связанную со сбоем в системе контроля запуска двигателей. Судя по всему, ошибка была программной. Её нашли и также устранили. Ну и с третьего раза всё прошло штатно.

"Предусмотреть все нюансы её функционирования в реальных условиях просто нереально. Поэтому вот то, что выявилось на этапе предстартовой подготовки, поможет впредь избежать повторения подобных ситуаций", - отметил Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Подобные ситуации случались всегда и у всех. 28 марта этого года должен был состояться пуск американской ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным военным спутником. Был отменён по техническим причинам. Впоследствии "Дельта" улетела только 9 апреля.

В декабре прошлого года также американскую Falcon Heavy даже пришлось снимать со стартового стола и отправлять на дополнительную проверку, которая длилась две недели. Старт в итоге состоялся. Ранее, в октябре за 14 секунд до пуска прошла команда отмены на европейской ракете Vega: во время обратного отсчета показания одного из бортовых приборов превысили максимальный порог. "Вега" улетела спустя два дня.

Полной драматизма оказалась попытка пуска новой японской ракеты-носителя H-3 в феврале 2023-го. Сначала старт перенесли из-за неполадок, выявленных в системе управления полетом. Во время второй попытки маршевые двигатели центрального блока заработали, но за 6 секунд до запланированного момента отрыва ракеты от стартового стола автоматика обнаружила аномалию в работе бортовых систем и отправила запрет на включение стартовых ускорителей. Н-3 осталась на земле. Следующая попытка и вовсе закончилась аварией. Ракета полетела, но двигатели второй ступени не включились.

Это события только за последний год. Все старты были безэкипажные. А вот сработавшая автоматика на российском "Союзе" спасла жизнь не только россиянину Олегу Новицкому, американке Трейси Дайсон, но и первому космонавту из Белоруссии Марине Василевской.

Со второго раза пуск "Союза" с людьми на борту прошёл в штатном режиме. Все благополучно добрались до МКС. А вот Новицкий и Василевская уже вернулись на землю, захватив с собой другого астронавта Лорел Охару.

Полёт Марины Василевской носил ознакомительный характер. Длился 12 суток. Олег Новицкий ей помогал. За это время провели ряд научных экспериментов. В программу пребывания на МКС входила спектральная съёмка земли. Сеансы связи с радиолюбителями. А ещё эксперименты с искусственно выращенным белком лактоферином - его влияние на различные микроорганизмы. Об этом подробно рассказала Анастасия Ленкова. Детский хирург из Белоруссии и пока ещё дублёр. Объяснила: без белорусов ничего бы не получилось.

Анастасия Ленкова надеется, что когда-нибудь и сама полетит в космос, ведь биомедицинские исследования - одни из самых главных на орбите. Полученные результаты потом применяются на Земле, в частности, при лечении людей. В обычных поликлиниках.

С 2018 года на МКС находится уникальный аппарат - биопринтер. Конструкции в нем формируются не послойно, как при классических технологиях, а одновременно с разных сторон. Впервые в мире с его помощью удалось успешно вырастить хрящевую ткань человека и щитовидную железу мыши.

И вот другой российский космонавт, Олег Кононенко, завершил ещё один уникальный эксперимент. В биопринтер были помещены синтетические пластины, покрытые клеточным материалом и обладающие эффектом памяти формы. В ходе эксперимента они трансформировались в трубчатую структуру. Подобная биофабрикация позволит получать эквиваленты трубчатых органов, таких как сосуды, мочеточники или уретра.

Материалы для эксперимента привезли Новицкий и Василевская. Они же доставили на землю результаты работы. Полёт первого белорусского космонавта на МКС - это итог космического сотрудничества Москвы и Минска, которое, как ожидается, должно стать взаимовыгодным.

Возможно, белорусы когда-нибудь полетят и на "Ангаре". Пока эта ракета-носитель идёт на смену грузовику "Протон". А в 2028 году должна запустить пилотируемый корабль "Орёл". Он сейчас разрабатывается и в перспективе заменит "Союз". Это всё уже, как принято говорить, не когда-то там, а в обозримом будущем. Модификация ракеты "Анагара-А5" с индексом "В" будет и вовсе на водородных двигателях. Чтобы ни говорили, космическая отрасль для России - одна из важнейших. Если когда-то и сдали несколько позиций, теперь уверенно нагоняем.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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