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Российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Сумах

16:37
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Поражение цели подтвердило подполье

Расположение Вооруженных сил Украины в Сумах поражено ударом ВС России. Попадание подтвердил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

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Лебедев уточнил в Telegram, что цель поражена фугасными авиабомбами. Прогремел взрыв, виден столб дыма, скорые и МЧС летят к старому центру, сообщил координатор. Гражданское население в результате взрыва не пострадало.

Ранее подпольщик сообщал об ударе российской армии по скоплению солдат ВСУ в Николаевской области. После удара по расположению противника в районе поселка Радостный Сад раненых  боевиков вывозили на четырех скорых.

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