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Белорусы в Германии похитили оружие и спрятали в фекалиях

16:54
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Всего было похищено 40 винтовок типа М16

Граждане Белоруссии украли в Германии 40 винтовок типа М16. Они похитили их из поезда и закопали в собачьих экскрементах в тайнике под зарослями кустов. Об этом пишет газета Bild.

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Следователь, который ведет это дело, отмечает, что оружие крайне опасное. Из него можно стрелять на большом расстоянии. Сейчас полицейские проверяют – в чьих интересах действуют преступники. Предполагается, что они связаны с "российско-евразийской" преступной группировкой.

Оружие было произведено в Китае и доставлено в порт Гамбурга. 16 марта его погрузили на товарный состав. На станции в Машене Нижней Саксонии подозреваемые воспользовались тем, что состав остался без охраны. Схрон полиция обнаружила с воздуха, с помощью дрона. Тем временем злоумышленники уже выставили оружие на продажу в даркнете. После этого их и задержали.

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