Первая сотня французов из Иностранного легиона прибыла в Славянск

По предварительным данным, это специалисты по артиллерийской разведке и инженеры

Французские подразделения Иностранного легиона перебрасываются в Славянск. Первая сотня бойцов 3-го пехотного полка легиона накануне прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Telegram-канал "Военная хроника".

По предварительным данным военных корреспондентов, которые пока не подтверждены официально, в составе группы специалисты по артиллерийской разведке, фортификации и строительству полевых укреплений. Предполагается, что легионеры будут помогать украинской армии оборонять Славянск. Пока же французы передвигаются по городу исключительно в сопровождении солдат ВСУ.

Директор СВР России Сергей Нарышкин в марте заявил, что Франция готовит военный контингент для отправки на Украину. На первоначальном этапе, по данным российской разведки, группировка составит около 2000 военнослужащих. Инициатива отправки контингента исходила от президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что для него нет никаких "красных линий" в отношении России.

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