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Вода в реке Урал за последние два часа поднялась на три сантиметра

17:36
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Опасный уровень превышен на 224 сантиметра

Уровень воды в реке Урал за последние два часа вырос на три сантиметра. Около Оренбурга опасная отметка превышена на 224 сантиметра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на муниципальные власти. 

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Сейчас в реке уровень воды составляет 1154 сантиметра. В центре Оренбурга на улице Советской включили сирены. Мэр города призвал жителей ряда районов покинуть свои дома. 

В Оренбургской области в этом году наводнение небывалой силы. На протяжении нескольких дней тонул город Орск. Там прорвало дамбу и вода затопила улицы. Сейчас паводковая волна добралась до Оренбурга. 

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