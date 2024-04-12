Вода в реке Урал за последние два часа поднялась на три сантиметра

Опасный уровень превышен на 224 сантиметра

Уровень воды в реке Урал за последние два часа вырос на три сантиметра. Около Оренбурга опасная отметка превышена на 224 сантиметра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на муниципальные власти.

Сейчас в реке уровень воды составляет 1154 сантиметра. В центре Оренбурга на улице Советской включили сирены. Мэр города призвал жителей ряда районов покинуть свои дома.

В Оренбургской области в этом году наводнение небывалой силы. На протяжении нескольких дней тонул город Орск. Там прорвало дамбу и вода затопила улицы. Сейчас паводковая волна добралась до Оренбурга.

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