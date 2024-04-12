Собянин открыл новую детскую поликлинику в Бирюлево Восточном

Все кабинеты оснащены самым современным оборудованием

В ближайшие три года в Москве возведут порядка 14 новых поликлиник в рамках программы обновления московского здравоохранения. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Он принял участие в открытии детской поликлиники №23 в Бирюлево-Восточном.

Большая, светлая и, что важно для маленьких пациентов, красивая. В новой детской поликлинике в московском районе Бирюлёво Восточное за навигацию отвечают забавные монстрики, нарисованные на стенах и возле кабинетов врачей. Посетителям нравится.

На пяти этажах расположились специалисты разных профилей, все кабинеты оснащены самым современным оборудованием. Здесь есть своя клинико-диагностическая лаборатория первого уровня, кабинет физиотерапии, а также зал ЛФК и массаж. Но главное – опытные врачи.

Раньше отделение располагалось на другой улице, в здании почти в полтора раза меньше. Теперь у жителей сразу нескольких районов есть поликлиника, устроенная по новому московскому стандарту.

"Наша поликлиника обслуживает три района. Это Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево-Восточное. Поликлиника большая - она в полтора по площади больше, чем то здание, в котором мы находились. Общая численность прикрепленного населения - детского населения - 48 тысяч", - рассказала Анжела Кабурова, главный врач детской городской поликлиники №23.

В новой поликлинике удобная навигация, безбарьерная среда, комфортные зоны отдыха для пациентов и врачей, комнаты для кормления и отдельная комната для колясок рядом с главным входом. Осмотрел новое здание и пообщался с маленькими пациентами и врачами сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

"Хорошие холлы сделали сейчас по новому стандарту. Делаем холлы, чтобы не как в старых поликлиниках – заходишь, калитушечки такие маленькие. А здесь заходишь - много воздуха, света, чтобы было уютно. Поздравляю вас с новосельем и с новым поликлиникой", - отметил Собянин.

За 13 лет в столице появилось более 80 поликлиник, а всего объектов здравоохранения – в два раза больше. В ближайшие два года в планах московских властей построить ещё 30, в том числе пять больничных корпусов, одну подстанцию скорой помощи и 14 поликлиник.

Александра Панина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"