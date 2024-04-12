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Три украинских дрона сбила ПВО над Белгородской областью

17:54
  • пятница
  • 12 апреля 2024

В городе звучит сирена ракетной опасности

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории пресекли силы ПВО. Два беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

ПВО уничтожили украинские беспилотники в Белгородской области
Два человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгород

Первый БПЛА самолетного типа дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили около 16:30 мск. Примерно в 16:50 появился второй украинский беспилотник, который также был сбит силами ПВО. Третий дрон уничтожили в 17:00.

Позже, около 17:30, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Горожанам, которые находятся дома, посоветовали не подходить к окнам, а лучше укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем же, кто оказался на улице, рекомендовано срочно искать укрытие.

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