Три украинских дрона сбила ПВО над Белгородской областью

В городе звучит сирена ракетной опасности

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории пресекли силы ПВО. Два беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Первый БПЛА самолетного типа дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили около 16:30 мск. Примерно в 16:50 появился второй украинский беспилотник, который также был сбит силами ПВО. Третий дрон уничтожили в 17:00.

Позже, около 17:30, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Горожанам, которые находятся дома, посоветовали не подходить к окнам, а лучше укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем же, кто оказался на улице, рекомендовано срочно искать укрытие.

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