Александр Шендерюк-Жидков считает, что это "дьявольские" мысли

Люди, прорвавшиеся в Эстонии к власти, раскрыли свою дьявольскую сущность. Об этом в интервью РИА Новости заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Таким образом он прокомментировал предложение эстонского МВД признать Московский патриархат террористической организацией.

Сенатор напомнил, что чадами Эстонской православной церкви Московского патриархата являются десятки тысяч человек. И они останутся верны даже в самые тяжелые времена. А власти своим запретом ничего не добьются. "Но, к сожалению, все это лишь свидетельствует о том, что у человека в Прибалтике сегодня нет никаких прав", - заключил Шендерюк-Жидков.

Напомним, ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит парламенту страны признать РПЦ террористической организацией, чтобы потом запретить.

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