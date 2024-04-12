Минпромторг подсчитал стоимость лунной программы

Сроки реализации программы – 2025-2035 годы

Создание российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс обойдется примерно в 600 миллиардов рублей. Расходы бюджета на ближайшие шаги в космосе оценил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр напомнил, что российская спутниковая группировка сейчас превышает 240 космических аппаратов. А в 2024 году ожидается запуск в общей сложности 123 аппаратов.

Президент России Владимир Путин распорядился выделить средства на развитие космической ядерной энергетики. Найти деньги должно федеральное правительство при участии "Роскосмоса" и "Росатома". Паспорт федерального проекта "Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса" был утвержден в прошлом году. Сроки реализации этой программы — 2025-2035 годы, передает РИА Новости.

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