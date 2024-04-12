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Российский дипломат назвал причастных к теракту в "Крокусе"

18:59
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Небензя заявил, что нет никаких сомнений в причастности Украины

Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил на заседании организации, что нет никаких сомнений, что Украина причастна к теракту в "Крокус сити холле". Он назвал это преступление отвратительным и бесчеловечным. 

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Дипломат добавил, что уже на этом этапе расследования понятно, что Киев был вовлечен в организацию теракта. Следы ведут в Киев и именно там - главный заказчик этой чудовищной трагедии. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США не удастся повести расследование по ложному следу. 

Напомним, теракт в подмосковном "Крокус сити холле" произошел 22 марта. Четверо вооруженных бандитов ворвались в здание, расстреливая всех на своем пути. А потом подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 144 человека. 

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