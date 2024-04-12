Удар ВС России повредил объект инфраструктуры в Никополе

Также повреждены линии электропередачи

Инфраструктурный объект и линии электропередачи повреждены в результате удара ВС России в Никополе. О том, что Днепропетровская область подверглась обстрелам, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Как написал Лукашук в Telegram, в Никополе повреждено пять линий электропередачи, инфраструктурный объект и газопровод. Также зацепило хозяйственное сооружение, еще одно полностью уничтожено.

Ранее о результатах ударов ВС России сообщал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его данным, украинская ПВО сработала в Криворожском районе.

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