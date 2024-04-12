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Иран пригрозил США атакой в случае вмешательства в конфликт

19:36
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Тегеран готов атаковать американские базы

Тегеран предупредил Вашингтон о рисках при возможном вмешательстве США в конфликт между Ираном и Израилем. Об этом сообщает портал Axios. Предупреждение было передано через арабские страны. Иран готов нанести удар по американским силам в регионе.

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Американцы ожидают, что сегодня Иран атакует Израиль. Об этом ранее сообщал телеканал CBS News. Возможно, Тегеран направит дроны и ракеты против военных целей противника. США заверили Израиль, что поддержат его в противостоянии любым угрозам.

Напомним, 1 апреля израильские ВВС ударили по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске. Здание было полностью разрушено. Погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции Ирана.

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