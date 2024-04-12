Россияне первыми в мире прыгнули из стратосферы на Северный полюс

Прыгали с высоты более 10 тысяч метров

Трое россиян первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс. К точке выброса космонавта Михаила Корниенко, летчика-испытателя Александра Лынника и стратонавта Дениса Ефремова доставил самолет Ил-76.

Как сообщили в компании RuVDS, парашютисты успешно достигли лагеря. Корниенко, Лынник и Ефремов совершили прыжок на Северный полюс с высоты более 10 тысяч метров.

Как рассказали стратонавты журналистам, при прыжке с Ил-76 на высоте 10 тысяч метров температура воздуха составляет минус 55 градусов. Свободное падение космонавтов длилось более двух минут.

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