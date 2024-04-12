ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне первыми в мире прыгнули из стратосферы на Северный полюс

20:07
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Прыгали с высоты более 10 тысяч метров

Трое россиян первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс. К точке выброса космонавта Михаила Корниенко, летчика-испытателя Александра Лынника и стратонавта Дениса Ефремова доставил самолет Ил-76.

Россия будет круглосуточно мониторить Северный полюс
На Балтике начались испытания ледостойкой платформы "Северный полюс"

Как сообщили в компании RuVDS, парашютисты успешно достигли лагеря. Корниенко, Лынник и Ефремов совершили прыжок на Северный полюс с высоты более 10 тысяч метров.

Как рассказали стратонавты журналистам, при прыжке с Ил-76 на высоте 10 тысяч метров температура воздуха составляет минус 55 градусов. Свободное падение космонавтов длилось более двух минут.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Подготовка к прыжку из стратосферы на Северный полюс
Подготовка к прыжку из стратосферы на Северный полюс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.