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Скончались самые пожилые сиамские близнецы

19:55
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Лори и Дори Шапеллам было 62 года

Самые пожилые сиамские близнецы в мире скончались в США. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Лори и Дори Шапелл умерли в возрасте 62 лет. Это на девять лет больше, чем у всех близнецов такого типа.

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Причина смерти не называется. Отмечается, что они скончались в больнице Пенсильванского университета. Лори и Дори срослись головами. У них были общие кровеносные сосуды и 30 процентов головного мозга. Изначально это были две женщины, но в 2007 году Дори попросила считать ее мужчиной и взяла имя Джордж.

Джордж был кантри-музыкантом и довольно успешно выступал. А Лори работала в прачечной при больнице. Она же ухаживала за своим близнецом, так как из-за проблем с позвоночником он не мог ходить.

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