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С полигона Капустин Яр запустили межконтинентальную баллистическую ракету

20:28
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Испытания прошли успешно

С полигона Капустин Яр российские военные выполнили экспериментальный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подвижного грунтового ракетного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Ракета "Ангара А-5" стартовала с космодрома Восточный

Отмечается, что все задачи пуска выполнены. Результаты подтверждают высокую надежность оружия. Стратегическая безопасность страны обеспечена.

Пуск провели в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов.

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Пуск баллистической ракеты
Пуск баллистической ракеты
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