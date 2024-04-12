С полигона Капустин Яр запустили межконтинентальную баллистическую ракету

Испытания прошли успешно

С полигона Капустин Яр российские военные выполнили экспериментальный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подвижного грунтового ракетного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что все задачи пуска выполнены. Результаты подтверждают высокую надежность оружия. Стратегическая безопасность страны обеспечена.

Пуск провели в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов.

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