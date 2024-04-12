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Аналитик Пентагона назвала ВСУ мясорубкой для украинских военнослужащих

20:31
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Требование Киева отправить больше войск на фронт – безумие

Поставленные Киеву основные боевые системы Вашингтона и Брюсселя потеряны на поле боя. Это результат безграмотных действий украинских властей, заявила бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски на заседании Совбеза ООН.

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По словам Квятковски, многие из систем, требующих западного обслуживания и разведданных, использовались и используются расточительным образом. Западные поставки вооружений превратили украинскую армию в излишне усложненную систему. То, что могло быть скоординированной украинской оборонительной операцией, стало операцией хаотичной и даже идиотской, отметила экс-аналитик Пентагона.

Офицер подчеркнула, что системы вооружений США и НАТО были потеряны после того, как их направляли в боевые операции с персоналом, который не мог их применять и обслуживать. Украинская армия, зависимая от помощи и имеющая проблемы с материально-техническим обеспечением, превратилась в мясорубку для украинских служащих, приводит слова Квятковски РИА Новости. Требование Киева отправить больше войск на фронт – безумие.

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