"Хезболла" запустила десятки ракет по северу Израиля

"Железный купол" работает на пределе
Множественные пуски ракет и беспилотных летательных аппаратов зафиксированы с территории Ливана в направлении Израиля. Знаменитый израильский "Железный купол" работает на пределе.
Как сообщают израильские СМИ, ПВО Израиля сейчас отражает массированный обстрел с территории Ливана. По северной части страны выпущено более 50 ракет и несколько десятков БПЛА.
Ливанское движение "Хезболла" уже подтвердило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии, передает РИА Новости. Эксперты ссылаются на озвученные ранее планы Ирана нанести удар возмездия – и предполагают, что сейчас "Хезболла" пытается перегрузить противовоздушную оборону Израиля.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"