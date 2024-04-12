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"Хезболла" запустила десятки ракет по северу Израиля

20:59
  • пятница
  • 12 апреля 2024

"Железный купол" работает на пределе

Множественные пуски ракет и беспилотных летательных аппаратов зафиксированы с территории Ливана в направлении Израиля. Знаменитый израильский "Железный купол" работает на пределе.

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Как сообщают израильские СМИ, ПВО Израиля сейчас отражает массированный обстрел с территории Ливана. По северной части страны выпущено более 50 ракет и несколько десятков БПЛА.

Ливанское движение "Хезболла" уже подтвердило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии, передает РИА Новости. Эксперты ссылаются на озвученные ранее планы Ирана нанести удар возмездия – и предполагают, что сейчас "Хезболла" пытается перегрузить противовоздушную оборону Израиля.

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