Один человек погиб в Анталье при аварии на фуникулере

В кабинках остаются 184 человека, их эвакуируют

В Турции при аварии фуникулера погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости. ЧП произошло в курортной Анталье. Мэр города заявил, что в кабинках на высоте еще остаются 184 человека. Для их спасения на место вызвали вертолеты.

Ранее стало известно, что одна кабинка фуникулера рухнула с большой высоты. Остальные зависли. Высадить удалось только тех, кто был ближе к посадочной площадке.

Посольство России в Турции не получало уведомлений о россиянах, которые пострадали в результате этого ЧП. По заявлению мэра Антальи, погибший - гражданин Турции.

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