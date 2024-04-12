ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Один человек погиб в Анталье при аварии на фуникулере

21:04
  • пятница
  • 12 апреля 2024

В кабинках остаются 184 человека, их эвакуируют

В Турции при аварии фуникулера погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости. ЧП произошло в курортной Анталье. Мэр города заявил, что в кабинках на высоте еще остаются 184 человека. Для их спасения на место вызвали вертолеты. 

Песков объяснил, почему Турция вышла из ДОВСЕ
Турция решила запретить экспорт товаров в Израиль

Ранее стало известно, что одна кабинка фуникулера рухнула с большой высоты. Остальные зависли. Высадить удалось только тех, кто был ближе к посадочной площадке. 

Посольство России в Турции не получало уведомлений о россиянах, которые пострадали в результате этого ЧП. По заявлению мэра Антальи, погибший - гражданин Турции. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Скорая помощь Турции
Скорая помощь Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.