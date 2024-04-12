Юрия Куклачева госпитализировали с праздника в честь 75-летия

Скорую помощь вызвали сразу после выступления

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева увезли в больницу прямо с юбилейного концерта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родного сына дрессировщика. Скорую пришлось вызывать прямо в "Вегас Холл".

Сегодня Куклачев давал представление в честь своего 75-летия. Концерт назывался "Самый добрый клоун". По словам сына артиста, он выложился на сцене по полной и уже после представления начал жаловаться на сердце.

Сын артиста заверил журналистов, что с отцом все нормально. Он в сознании и общается. Больше никаких подробностей пока не известно.

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