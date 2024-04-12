Журналистов Барабанова и Казанцеву внесли в реестр иноагентов

Минюст расширил черный список

Минюст России расширил список иноагентов. В обновленный реестр внесены журналисты Илья Барабанов и Анастасия Казанцева.

В ведомстве поясняют, что Барабанов распространял фейки о деятельности и решениях российских властей. Кроме того, он выступал против специальной военной операции на Украине. Недостоверную информацию о действиях правительства распространяла и Казанцева. Она также высказывалась против СВО и выступала на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом.

В расширенный реестр Минюста также внесены Иван Асташин, Иван Филиппов и Николай Кузьмин. Асташин призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах. Филиппов и Кузьмин занимались распространением недостоверной информации. В список попало и ООО "Иноагент АВК", созданное уже внесенным в реестр иноагентом Андреем Карауловым.

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