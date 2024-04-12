ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер известный итальянский модельер Роберто Кавалли

21:50
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Знаменитому кутюрье было 83 года

Известный итальянский кутюрье Роберто Кавалли скончался на 84-м году жизни во Флоренции. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. До последней минуты с модельером была его давняя спутница жизни Сандра Нильссон.
Захарова предсказала смерть ЕС от руки Зеленского

У Кавалли осталось шестеро детей: Томмазо, Кристиана, Роберт, Рашель, Даниэле и Джорджио. Самому маленькому – чуть больше года. Он появился на свет в марте 2023.

Кавалли - один из легендарных модельеров нашего времени. Свою компанию он основал еще в семидесятые годы прошлого столетия. Фирма получила его имя. В 2015 году кутюрье продал свой модный дом итальянской компании. А затем его перекупил предприниматель из ОАЭ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Модельер Роберто Ковалли
Модельер Роберто Ковалли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.