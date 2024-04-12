Умер известный итальянский модельер Роберто Кавалли

Знаменитому кутюрье было 83 года

Известный итальянский кутюрье Роберто Кавалли скончался на 84-м году жизни во Флоренции. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. До последней минуты с модельером была его давняя спутница жизни Сандра Нильссон.

У Кавалли осталось шестеро детей: Томмазо, Кристиана, Роберт, Рашель, Даниэле и Джорджио. Самому маленькому – чуть больше года. Он появился на свет в марте 2023.

Кавалли - один из легендарных модельеров нашего времени. Свою компанию он основал еще в семидесятые годы прошлого столетия. Фирма получила его имя. В 2015 году кутюрье продал свой модный дом итальянской компании. А затем его перекупил предприниматель из ОАЭ.

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