ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В НАТО признали превосходство российского ВПК

22:03
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Он ориентируется на государственные интересы

В НАТО признали превосходство российского военно-промышленного комплекса. Бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо задался вопросом, почему ВПК России работает лучше, чем его аналог в странах Североатлантического альянса.

Медведев отчитался Путину о дятельности рабочей группы ВПК
Россия нанесла удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины

Российская военная промышленность определённо работает гораздо лучше – и не потому, что русские умнее, заявил Бо в интервью YouТube-канала Dialogue Works. Дело в том, считает полковник, что российский военно-промышленный комплекс до сих пор хотя бы частично принадлежит государству.

В результате, по словам Бо, ВПК в России работает, ориентируясь не на прибыли, а на государственные интересы. Все заботы российского руководства – это найти для предприятий рабочую силу, проблем с запуском производственных линий не будет, убежден эксперт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Завод по выпуску военных беспилотников
Завод по выпуску военных беспилотников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.