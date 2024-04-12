В НАТО признали превосходство российского ВПК

Он ориентируется на государственные интересы

В НАТО признали превосходство российского военно-промышленного комплекса. Бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо задался вопросом, почему ВПК России работает лучше, чем его аналог в странах Североатлантического альянса.

Российская военная промышленность определённо работает гораздо лучше – и не потому, что русские умнее, заявил Бо в интервью YouТube-канала Dialogue Works. Дело в том, считает полковник, что российский военно-промышленный комплекс до сих пор хотя бы частично принадлежит государству.

В результате, по словам Бо, ВПК в России работает, ориентируясь не на прибыли, а на государственные интересы. Все заботы российского руководства – это найти для предприятий рабочую силу, проблем с запуском производственных линий не будет, убежден эксперт.

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