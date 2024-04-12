ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шольц назвал условие для новых переговоров с Путиным

22:18
  • пятница
  • 12 апреля 2024

Журналистам пришлось трижды задавать канцлеру "неудобный" вопрос

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что диалог с Владимиром Путиным полезен. И возможно переговоры пройдут в ближайшем будущем. Однако сразу ответить на вопрос, при каких условиях это произойдет, он не смог. 
Зеленский жестко раскритиковал Шольца за нелогичность

Шольц давал интервью изданию Tageszeitung. Сначала на вопрос о том, когда могут начаться переговоры с президентом России, канцлер ответил: "Когда придет время". Потом не исключил, что "это произойдет в будущем". И лишь с третьего раза он назвал условие: Путину придется "отказаться от своей кампании и вывести войска". 

Последний раз Владимир Путин общался с канцлером в декабре 2022 года. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Олаф Шольц
Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.