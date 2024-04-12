Шольц назвал условие для новых переговоров с Путиным

Журналистам пришлось трижды задавать канцлеру "неудобный" вопрос

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что диалог с Владимиром Путиным полезен. И возможно переговоры пройдут в ближайшем будущем. Однако сразу ответить на вопрос, при каких условиях это произойдет, он не смог.

Шольц давал интервью изданию Tageszeitung. Сначала на вопрос о том, когда могут начаться переговоры с президентом России, канцлер ответил: "Когда придет время". Потом не исключил, что "это произойдет в будущем". И лишь с третьего раза он назвал условие: Путину придется "отказаться от своей кампании и вывести войска".

Последний раз Владимир Путин общался с канцлером в декабре 2022 года.

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