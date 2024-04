Всемирный день рок-н-ролла: Что празднуем 13 апреля

Этот ритм проникает сквозь все преграды

Сингл с песней Джеймса Майерса и Макса Фридмана Rock Around The Clock увидел свет 13 апреля 1954 года. Зажигательную композицию исполнил Билл Хейли с группой The Comets. Именно эту дату и отмечают с тех пор как Всемирный день рок-н-ролла.

А начиналась революция в музыке XX века несколькими годами ранее. В 1951 году диск-жокей радиостанции Кливленда WJW Алан Фрид решил слегка разбавить в эфире размеренную "белую" музыку несколькими композициями ритм-н-блюза. Новое для ушей американского обывателя звучание получило название "рок-н-ролл".

В рок-н-ролле сплелось множество музыкальные направлений - ритм-н-блюз, буги-вуги, кантри, госпел. Творчество Билла Хейли - первой звезды этого жанра среди белых исполнителей - имело ошеломительный успех. А запись хита Rock Around the Clock стала кульминационным моментом карьеры.

Рок-н-ролл вот уже более семидесяти лет считается одним из самых популярных музыкальных жанров в мире. Именно рок-н-ролл играли и играют (по собственным признаниям исполнителей) Beatles и Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath, Queen и Genesis, а также множество современных коллективов – даже если критики определяют жанр как хард-, индастриал-, панк- или психоделический рок, или любой поджанр металла.

В Советском Союзе к музыке с "загнивающего Запада" власти относились не особо благосклонно. Однако люди творческие, как и во все времена, находили способы обходить запреты – в частности, представляя свои проекты как пародию на "их нравы". А на волне "перестройки", в 1980-х, уже с больших площадок зазвучали группы "Кино", "Секрет", "Наутилус" и многие другие.

Рок-н-ролл жив. Он, как сказал как-то Джон Леннон, вечен - потому что прост, в нем нет ничего лишнего, этот ритм проникает сквозь все преграды. С Днем рок-ролла, друзья!

