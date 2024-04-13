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Вывел бойцов в безопасную зону: подвиг рядового Погорелого

10:21
  • суббота
  • 13 апреля 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне СВО представило Минобороны. Гвардии рядовой Артур Погорелый с товарищами попали под массированный обстрел неприятеля. Артур вывел бойцов в безопасную зону. А сам, точно рассчитав интервалы между прилётами вражеских снарядов, сумел переместить самоходное орудие на запасную позицию. Вскоре САУ продолжила поддержку наших подразделений, противник понёс существенные потери.

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Гвардии майор Сергей Герко с группой, несмотря на интенсивный огонь радикалов, смогли в короткий срок отремонтировать аппаратуру, получившую повреждения при ударе ВСУ кассетными боеприпасами. После восстановления связи командование артиллерийского соединения вернуло управление расчётами, сообщает "ТВ Центр".

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