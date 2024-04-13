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Российские войска продвигаются на авдеевском направлении

11:12
  • суббота
  • 13 апреля 2024

Противник отступает

Российские войска за неделю на авдеевском направлении продолжили продвижение вглубь обороны противника и отразили 65 вражеских контратак. На южнодонецком участке фронта за это время ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 840 боевиков, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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