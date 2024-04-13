Су-25 нанесли мощные удары по опорным пунктам ВСУ

Все цели поражены
На авдеевском направлении штурмовики Су-25 продолжили крушить опорные пункты и живую силу неприятеля. "Грачи" нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами.
Экипажи получили подтверждение, что все боеприпасы легли точно в цель. После приземления самолёты поступили в распоряжение техников, которые тут же начали их подготовку к новому боевому вылету.
Как отметили лётчики, очередная атака на позиции ВСУ прошла в штатном режиме, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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