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Центр Кургана находится под угрозой подтопления

10:22
  • суббота
  • 13 апреля 2024

Вода стремительно поднимается

Правобережная часть и центр Кургана находятся под угрозой подтопления в ближайшие дни. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вадим Шумков.

По его словам, вода может дойти до СНТ на правом берегу Тобола, а если не выдержит защитная дамба, то и до центральной части города. Губернатор попросил жителей выполнять все требования представителей власти и быть готовыми к эвакуации. 

На Урале и в Сибири в этом году наблюдается рекордный паводок. Самая сложная ситуация – в Оренбургской области. Вода затопила часть Орска и приближается к центральным районам столицы региона.

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